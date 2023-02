Danone vai continuar a subir preços este ano

A Danone antecipa que irá continuar a aumentar os preços este ano, depois de ter preconizado as maiores subidas desde a década de 1980, seguindo os passos de outros gigantes da indústria alimentar, como os concorrentes Nestlé e Unilever.



A fabricante francesa de iogurtes indicou ter elevado os preços dos seus produtos em 8,7% no intervalo de um ano, com a América do Norte e a Europa à cabeça nos meses finais de 2022, naquele que foi o maior incremento em quatro décadas.



"Esperamos levar a cabo uma ronda adicional de aumento de preços se e quando necessário" em 2023, afirmou o diretor financeiro, citado pelo Financial Times. Não obstante, Juergen Esser deixou claro que, em face dos aumentos aplicados na segunda metade do ano passado, é de esperar que este ano as eventuais atualizações de preços sejam menos acentuadas. "Antecipamos que a inflação continue em 2023, mas se situe um nível inferior ao do ano passado e diminua sequencialmente", disse.



O grupo afirmou ter passado dois terços dos seus custos da inflação para os retalhistas em 2022. "Estamos bastante sensibilizados com [o impacto] especialmente onde os portefólios são menos diferenciados ou onde há potencial volume de elasticidade", afirmou.



As vendas da Danone aumentaram 13,9% em 2022, somando 27.661 milhões de euros, enquanto a margem operacional foi de 12,2%, inferior à registada em 2021 (13,7%), o que é justificado pelo efeito da inflação que não foi compensado pela melhoria na rentabilidade.



A Danone fechou 2022 com lucros de 959 milhões de euros, uma quebra de 50,2% face ao ano anterior, devido ao aumento do custo das matérias-primas e à retirada parcial da Rússia. Resultados financeiros registados num ano de um "contexto extremamente difícil" e de uma "volatilidade sem precedentes", assinalou o presidente executivo da Danone, Antoine de Saint-Affrique, em comunicado.