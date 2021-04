Danone avança com "mudança operacional" que afeta 160 postos de trabalho em Portugal e Espanha

A Danone vai dar início a um "projeto de transformação", anunciado em novembro do ano passado, que vai afetar 160 postos de trabalho em Portugal e Espanha. Não foi divulgado o número abrangido em cada mercado.



Em comunicado, a empresa refere que o plano, denominado "Local First", tem como objetivo "ganhar agilidade e voltar ao crescimento rentável e sustentável", para "se adaptar às tendências de consumo e responder às necessidades do mercado".





Nesse sentido, será dada "maior capacidade de decisão às estruturas locais para ganhar eficiência, recuperar quota de mercado e melhorar os resultados financeiros". A decisão vai implicar "uma transformação organizacional" que afetará cerca de 160 postos de trabalho em Espanha e Portugal. Ao Negócios, a empresa esclarece que o plano diz respeito a "posições de trabalho e não trabalhadores".A empresa refere que as mudanças "serão realizadas de forma transparente, com diálogo e em acordo com os representantes dos trabalhadores e terão lugar nos próximos meses".As filiais de Espanha e de Portugal estarão abrangidas pelo novo modelo operacional desenhado pela Danone, com o qual a empresa pretende "reinvestir as poupanças nas marcas e em inovação, com o objetivo recuperar quota de mercado, volume de vendas e regressar ao crescimento rentável e sustentável".O primeiro pilar dessa mudança passará por simplificar o modelo de operação das três filiais, Essential Dairy & Plant based (EDP), Waters (W) e Special Nutrition (SN), "permitindo ganhar velocidade operacional". Além disso, a empresa vai ainda dar mais "poder e responsabilidade" a cada filial, para "agilizar a tomada de decisões operacionais". Por fim, será criada uma plataforma de análise de dados, digitalização de processos e reforço da inovação, que deverá ajudar a empresa "a melhorar a sua capacidade de antecipação e de resposta às necessidades dos clientes e consumidores e impulsione os segmentos de elevado crescimento".

Em todo o mundo, a reorganização vai afetar cerca de 1.850 funcionários, "em escritórios centrais e locais". Em Portugal, a empresa tem cerca de 150 trabalhadores.