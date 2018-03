Reuters

A Decathlon vai abrir uma nova loja em Lisboa. A cadeia de lojas de desporto vai investir 16 milhões de euros na nova superfície comercial situada na zona oriental da capital portuguesa, freguesia de Marvila, e criar 50 novos postos de trabalho.A loja vai ficar localizada na esquina da Avenida Marechal Gomes da Costa com a Avenida Infante Dom Henrique, no local das antigas oficinas Francisco Baptista Russo e Irmão.Segundo o site da revista Anteprojectos, o imóvel conta com uma área de venda de 3.000 metros quadrados, e vai ter uma área de 1.600 metros quadrados para os clientes praticarem desporto, assim como uma zona de restauração no topo do edifício.A cadeia francesa conta actualmente com 23 lojas em Portugal e está presente em 38 países. expansão da Decathlon em Portugal levou a Sonae , a dona da Sport Zone, a reposicionar-se neste sector. A empresa portuguesa avançou em 2017 para a fusão com a inglesa JD Sports em Portugal e Espanha, criando assim o segundo maior retalhista de desporto na Península Ibérica.Apesar da nova empresa, onde a Sonae tem 20% do capital, ter mais lojas em Portugal e Espanha, o grupo francês facturou mais do triplo em território espanhol em 2016 (1.600 milhões de euros face aos 450 milhões da nova empresa da Sonae).