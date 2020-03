Deeply da Sonae vai oferecer 100 fatos e 500 aulas de surf a mulheres

Fundada em 2004, quis ser a marca dos "três S" - surf, skate e snowboard, apresentando-se como a insígnia de surf líder em Portugal.

Integrada na Sonae Fashion, ramo do grupo Sonae para os negócios da moda, onde tem como companhia marcas como a MO, a Zippy ou a Salsa, a Deeply decidiu reposicionar-se, deixando de ser um exclusivo da cadeia de lojas de desporto Sport Zone, que também pertence ao universo Sonae.

Apostando agora forte no comércio digital internacional, a Deeply tem vindo, também, "a posicionar-se cada vez mais como uma marca inclusiva e com preocupações relacionadas com a igualdade de género, lutando para acabar com estereótipos e demonstrando que o surf não é apenas um desporto masculino", afirma a empresa, em comunicado.

Para reforçar o "posicionamento inclusivo da marca na luta contra a desigualdade de género nesta modalidade desportiva", tendo como pretexto o Dia da Mulher, que se comemora a 8 de março, a Deeply vai apresentar a 100 mulheres a possibilidade de se iniciarem na prática do surf, oferecendo a cada uma delas um pacote de cinco aulas e um fato.

Ao todo, a Deeply vai oferecer 500 aulas e 100 fatos de surf, uma oferta avaliada em 15,5 mil euros.

As candidaturas a esta iniciativa abrem a 13 de março, devendo as interessadas seguir a página de Instagram da marca, a @deeplyeurope, e a escola de surf pretendida, e fazer um comentário na publicação a explicar porque é que se merece ganhar, com os taggs @deeplyeurope e da escola de surf selecionada.

Os 100 comentários mais originais e criativos serão os vencedores.

"Para além de Portugal, as vencedoras poderão usufruir das aulas de surf em Espanha e França, sendo que, também no site oficial da Deeply, a partir de 13 de março, poderão ser consultadas todas as escolas parceiras desta iniciativa", nota a marca da Sonae.

As candidaturas decorrerão até ao dia 31 de março.