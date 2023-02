Delta abre lojas em Madrid e Paris para competir com marcas como Nespresso

A Delta quer consagrar-se no mercado das cápsulas próprias e, para tal, vai abrir novas lojas em Espanha e França, mais concretamente nas cidades de Madrid e Paris. "Queremos competir com as principais marcas de cápsulas, como a Nespresso", afirmou Rui Miguel Nabeiro, ao El Economista."A nossa ideia é vender o produto diferente, de grande qualidade, mas também oferecer experiências em torno do café", afirmou o responsável pela marca portuguesa, que está presente em 40 países.Em Portugal, já são quatro as lojas de marca própria.A Delta, cuja criação da marca remonta a 1961, alcançou em 2022 uma faturação de 460 milhões de euros, o que representa um crescimento de 12% face ao ano anterior, divulgou Rui Miguel Nabeiro. Destes, 35% são provenientes da área internacional.O responsável pela marca de cafés admitiu ainda que estão "permanentemente a estudar oportunidades de possíveis aquisições", sendo que o interesse recai sobre empresas que sejam complementares ao negócio da empresa. Exemplo disso, realçou, foi a compra da empresa de águas Alardo, em 2020, e a aquisição de algumas startups ao longo dos últimos anos.