Descontos do IVAucher podem ser usados a partir de 1 de outubro. Como vai funcionar?

A primeira fase do programa criado pelo Governo para incentivar o consumo nos setores mais afetados pela pandemia, de acumulação do IVA pago nesses setores, está a chegar ao fim. Segue-se o apuramento do saldo acumulado e, por fim, o período de utilização dos descontos.

