Dia reduz em 6% a faturação em Portugal

Em 2021, em Portugal, a faturação do Dia – dona do Minipreço - encolheu em 6%, de acordo com as estimativas avançadas pelo grupo retalhista espanhol, que prevê fechar as contas anuais com 592 milhões de euros de vendas.



Uma redução que é acompanhada pelo mercado espanhol, onde as vendas se reduziram em 6,6%, cerca de 4,3 milhões de euros.





De acordo com o grupo Dia, escreve esta quinta-feira o jornal La Información, a quebra da faturação na Península Ibérica deve-se sobretudo às "restrições de mobilidade" e com a alteração aos horários das lojas, que estiveram em vigor nas medidas de combate à pandemia Covid-19.





Também no mercado brasileiro as vendas líquidas fixaram-se nos 802 milhões de euros, menos 13,8% face a 2020. Já no mercado argentino o grupo Dia viu crescer a sua faturação em 28% superando os 1.042 milhões de euros.



As previsões comunicadas pelo grupo à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários em Espanha, apontam para um balanço final de uma redução de 3,4% nas vendas líquidas do grupo, totalizando 6.647,7 milhões de euros, e para um corte de 3,8% no número de estabelecimentos abertos, sendo agora 5.937 lojas.



Em 2020, o grupo fechou as contas com 6.882 milhões de euros em vendas líquidas, em linha com o resultado alcançado em 2019, tendo faturado 6.870 milhões de euros.



Este balanço final tem em conta os resultados dos quatro mercados em que o grupo Dia está presente: Espanha, Portugal, Brasil e Argentina.