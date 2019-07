Dona das Cubanas de Diana Chaves em PER com dívidas de 13 milhões

A But Fashion Solutions, empresa portuguesa que detém a rede de sapatarias Made In e a marca Cubanas, que vende uma coleção assinada pela atriz e apresentadora da SIC, aderiu ao PER. A CGD é a maior credora, reclamando 3,8 milhões de euros.