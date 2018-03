Dona do Burger King perde último banco português como accionista de referência

O início de Março foi de venda de posições do fundo de pensões do BPI em empresas nacionais. Se a 8 de Março, a sociedade deixou de ser accionista da operadora Nos, dois dias antes já tinha deixado de ter uma participação qualificada na Ibersol. Como resultado disto, a empresa de restauração deixou de ter bancos portugueses na sua estrutura accionista.

"No dia 6 de Março de 2018, o Fundo de Pensões do Banco BPI alienou em bolsa 234.416 acções representativas do capital da Ibersol SGPS, reduzindo a sua participação de 600.000 acções (2%) para 365.584 acções (1,219%)", revela um comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Com esta movimentação, o fundo de pensões do BPI deixou de ter uma participação qualificada na proprietária do Burger King e da Pizza Hut. António Vaz Pinto Sousa é o presidente da empresa, sendo também o maior accionista, com 55%, através da ATPS. Os grandes accionistas da Ibersol são, depois, fundos de investimento internacionais como a Bestinver (12,5%), Norges Bank (3,7%) e Fidelity (3,05%), segundo os últimos dados revelados publicamente.

A posição do fundo de pensões do BPI tem-se mantido relativamente estável desde o final de 2007, altura em que esta entidade adquiriu a participação de 2% ao próprio banco. Mas o grupo bancário chegou a deter uma participação superior, chegando mesmo a ser superior a 6% em 2000, quando detinha acções através de várias entidades.

Com a saída do BPI, a Ibersol perde os bancos portugueses como accionistas. Todos os grandes bancos tiveram posições na sociedade, mesmo que indirectamente, como o antigo Banco Espírito Santo (saiu em 2005), Caixa Geral de Depósitos (2008) e o Banco Comercial Português (2010).

Ibersol antes da Nos

Esta movimentação ocorreu dois dias antes de o fundo ter baixado a sua posição abaixo dos 2% na operadora Nos, onde estava há dez anos.

Esta alienação de posições pelo fundo de pensões segue-se à venda de activos do BPI ao CaixaBank, onde se incluem os negócios de seguros vida e gestão de pensões, gestão de fundos de investimento, gestão de activos, e corretagem e research ao Caixabank. O banco tem-se centrado no negócio bancário.

A Ibersol negoceia esta quinta-feira com um ganho de 0,44% para 11,45 euros, contrariando a desvalorização do índice de referência PSI-20. O BPI cai 0,53% para 1,132 euros.