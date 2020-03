Dona do Minipreço paga prémio de 250 euros a todos os colaboradores em Portugal

A Dia Portugal, que opera as insígnias Minipreço, Clarel e Mais Perto, vai distribuir 250 euros a todos os seus colaboradores como "reconhecimento pela sua dedicação e esforço durante a crise do coronavírus".

A medida abrange todos os colaboradores de lojas próprias, franquias, armazéns e equipas de apoio. A medida representa um esforço no valor de cerca de 1,3 milhões de euros.



No total, a Dia Portugal conta com 3.668 colaboradores e 256 franqueados, que empregam 1.649 pessoas, numa rede de 641 lojas e três armazéns espalhada por todo o país.



"As últimas semanas têm sido bastante intensas para todos e reforçámos o nosso papel como a principal insígnia de proximidade de todos os portugueses. E nada disto seria possível sem a extrema dedicação de todos vós", diz Miguel Guinea, presidente executivo da DIA Portugal citado no comunicado.



"Mais do que nunca, sei que a DIA tem uma equipa dedicada e que dá o melhor de si com uma clara missão: servir a população portuguesa em circunstâncias particularmente difíceis. Um compromisso absoluto com a sociedade e com Portugal que merece ser reconhecido. Só tenho palavras de agradecimento e admiração", conclui.