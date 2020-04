Dona do Minipreço aumenta vendas em Portugal apesar do fecho de lojas

O grupo espanhol Dia fechou o primeiro trimestre de 2020 com um aumento das vendas em Portugal de 4,3%. A empresa que opera os supermercados Minipreço faturou 149 milhões de euros, mais seis milhões de euros face ao mesmo período do ano passado.

Numa nota enviada esta terça-feira, o grupo sublinha que as vendas líquidas aumentaram, "apesar da redução de 5% no número de lojas, em consequência do encerramento das lojas que se encontravam em localizações não estratégicas e/ou com fraco rendimento".

Sobre a operação em Portugal, que além do Minipreço inclui ainda as lojas Clarel, o grupo refere que as vendas comparáveis foram "positivas" em fevereiro, tendo sido impulsionadas "por uma maior frequência de entrega de mercadoria nas lojas, bem como pela melhoria da oferta comercial de produtos frescos".

A nível global, as vendas do grupo caíram 2,1% entre janeiro e março, totalizando 1,7 mil milhões de euros. Além de Portugal e Espanha, o Dia opera no Brasil e na Argentina. As vendas no mercado brasileiro sofreram uma quebra de 23%, uma vez que foram "fortemente afetadas por encerramento de lojas em localizações não estratégicas para a companhia", e ainda pelo "efeito negativo de divisa de 13,1% neste período", explica o grupo no mesmo comunicado.

O grupo destaca que, em Portugal e Espanha, o primeiro trimestre de 2020 foi marcado por uma subida das vendas comparáveis "antes do surgimento do Covid-19". O Dia não revela o impacto da pandemia nas vendas em Portugal durante o mês de março, mas destaca que no mercado espanhol, o surto provocou um "aumento significativo das vendas".

Para fazer face à subida da procura, a dona do Minipreço levou a cabo um "aumento da capacidade de venda online", com mil contratações em Espanha e a conversão de oito lojas "para a preparação de pedidos online".

Os resultados do primeiro trimestre, que já irão refletir o impacto da pandemia nas contas globais do grupo, serão apresentados a 12 de maio.