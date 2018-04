El Corte Inglés quer plataforma online europeia para enfrentar Amazon

O presidente do El Corte Inglés, Dimas Gimeno, defendeu esta quinta-feira a necessidade de "promover e participar em possíveis alianças entre distribuidores convencionais e tecnológicos e criar uma plataforma europeia para competir com os grandes rivais online".

"Há que encontrar novas oportunidades de negócio para além das nossas fronteiras. Temos que procurar soluções comuns em vez de gastar quantidades enormes de dinheiro em novas lojas físicas e fazê-lo em conjunto, porque este é um desafio gigante e temos de iniciar negociações nesse sentido", reforçou o responsável, citado pela imprensa espanhola.

Gimeno disse ainda que "temos muito a aprender com a Amazon" para construir uma plataforma a nível europeu, com uma economia de escala, que permita "mantermo-nos concorrenciais".

Lucro do El Corte Inglés cresce a dois dígitos

O presidente do El Corte Inglés avançou também que a empresa registou um crescimento "a dois dígitos" nos lucros do exercício 2017-2018, que fechou em Fevereiro. O El Corte Inglés só apresenta contas anuais em Agosto.

No passado exercício, o lucro cresceu a "dois dígitos" e as vendas aumentaram a "um ritmo superior à média do conjunto do consumo".

No exercício de 2016-2017, o El Corte Inglés registou lucros de 160,63 milhões de euros, uma subida de 3%, e um incremento de 2% nas vendas, para os 15.504 milhões de euros.

Gimeno disse que o El Corte Inglés tem de continuar a competir com empresas especializadas em alguns segmentos, como a Inditex (dona da Zara), MediaMarkt ou Decathlon, mas também com os operadores online.

Quanto à estratégia a seguir, Gimeno reconheceu que a expansão internacional do El Corte Inglés continua a ser um objectivo e o grande desafio para a empresa, mas que o foco está centrado em criar uma boa estratégia digital e pluricanal.