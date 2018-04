Tesla tem uma loja temporária no El Corte Inglés Gaia-Porto

A fabricante de veículos eléctricos inaugurou esta terça-feira uma loja temporária na loja do El Corte Inglés Gaia-Porto. A "pop-up store" está no piso zero do centro comercial.

A Tesla inaugurou na passada terça-feira uma loja temporária no El Corte Inglés Gaia-Porto. A "pop-up store" está no piso zero do centro comercial, "numa zona de grande visibilidade", explica a empresa norte-americana liderada por Elon Musk em comunicado. Fonte de Tesla avançou ao Negócios que esta loja temporária ficará aberta durante algumas semanas.





Esta loja "oferece aos visitantes e habitantes do Porto a oportunidade de descobrir e adquirir os carros eléctricos da Tesla", bem como a realização de teste drive do Model S ou do Model X.