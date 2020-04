É igualmente neste dia que o comércio de rua com até 400 metros quadros ou partes de lojas até 400 m2 (ou maiores por decisão da autarquia) poderão reabrir, 15 dias depois de se ter autorizado a abertura das lojas de rua com até 200 metros quadrados. Estas de até 200 metros quadrados vão poder abrir a 4 de maio, bem como as livrarias e comércio automóvel, independentemente da área, como, aliás, também já tinha sido noticiado.A 4 de maio abrem ainda os estabelecimentos de prestação de serviços de higiene pessoal (cabeleireiros, barbeiros, manicures, pedicures e similares) por marcação prévia.Só a 1 de junho é que poderão abrir as lojas com área superior a 400m2 e as lojas inseridas nos centros comerciais.