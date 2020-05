O presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, anunciou hoje que vai ser prolongada até o final do ano a isenção de taxas para instalação de esplanadas, com a possibilidade de maior espaçamento.

Fernando Medina acrescentou que a intenção da Câmara de Lisboa é prolongar esta isenção "com a possibilidade de - sendo isso possível, mantendo grandes canais para circulação pedonal - haver algum espaçamento das esplanadas e até alargamento".



"O que queremos transmitir é um sinal positivo, de confiança, à restauração", reforçou.



O autarca e dirigente socialista considerou que Portugal está agora "numa fase de nova confiança relativamente à pandemia" e que o comércio está preparado "para acolher todos em segurança".



A pandemia de covid-19 atingiu 196 países e territórios, registando-se mais de 307 mil mortos e mais de 4,5 milhões de pessoas infetadas a nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, feito com base em dados oficiais.



Em Portugal, morreram 1.203 pessoas num total de 28.810 confirmadas como infetadas, e 3.822 doentes recuperaram, de acordo com o relatório de hoje da Direção-Geral da Saúde (DGS).



A covid-19 é uma doença provocada por um novo coronavírus detetado no final de dezembro em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Fernando Medina, que falava aos jornalistas no final de uma visita a estabelecimentos de comércio no Chiado, com o primeiro-ministro, António Costa, afirmou que a Câmara de Lisboa pretende dar "um sinal de apoio" à restauração nesta "nova fase" de reabertura, que terá início na segunda-feira, após semanas de encerramento devido à covid-19.Segundo o autarca do Partido Socialista, esta "decisão de estender a isenção de taxas relativamente à instalação de esplanadas até ao final do ano" será tomada na próxima semana e foi "consensualizada entre todos os partidos, em colaboração com as juntas de freguesia da cidade".