Esplanadas nos concelhos críticos voltam a ficar limitadas a seis pessoas por mesa

Nas zonas mais críticas, volta a impôr-se limites de pessoas por mesa dentro dos restaurantes e nas esplanadas.Assim, Lisboa, Albufeira e Sesimbra cada mesa nas esplanadas voltam a poder ter apenas seis pessoas. Já no interior o número limite por mesa é de quatro pessoas."Nestes três concelhos, regressamos às regras de organização nos restaurantes que impõe quatro pessoas por mesa nos locais fechados e seis nas esplanadas", declarou Mariana Vieira da Silva.Nestes concelhos os restaurantes volta a ter de fechar às 15h30 aos fins de semana, permitindo-se a sua abertura durante a semana até às 22h30.Também aos fins de semana as lojas ficam com horário condicionado. As lojas alimentares podem abrir aos fins de semana até às 19 horas, e as não alimentares até às 15h30.