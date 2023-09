Estrela italiana instala-se no Porto para iluminar Portugal

Na próxima quinta-feira, 21 de Setembro, é inaugurado o Spazio Experienze Porto – Davide Groppi, que corporiza a primeira morada em Portugal da prestigiada marca de iluminação italiana.

"Na sequência da abertura em várias localizações em Itália, Palma de Maiorca e Seul, e antes da abertura que terá lugar em Nova Iorque, este Spazio Esperienze Porto é um espaço num novo cenário, com uma nova história, para criar novas possibilidades e mundos inusitados", enfatiza Miguel Raposo, sócio da Light Origin, empresa ligada ao grupo LensO e responsável por este investimento, em declarações ao Negócios.

Situado em pleno Quarteirão das Artes do Porto, no interior de um palacete do século XIX conhecido como Solar de Santo António, o Spazio Esperienze Porto ocupa o número 3 da Rua Professor Jaime Rios de Sousa, no espaço do antigo FixeBowl, restaurante dedicado às "poke bowls", um prato que tem origem havaiana e inspiração japonesa, com peixe cru, arroz de sushi, sementes e legumes à mistura.

Ora, entre os 33 modelos que ocupam os 81 metros quadrados do Spazio Experienze Porto é possível destacar a peça de iluminação Moon, "cuja superfície de papel japonês aplicado à mão reflete a vontade da marca em trazer a lua para dentro de casa", assim como a luminária Infinito, "cujo conceito espacial, de luz contínua, é materializado através de uma fita ultrafina de aço inox especial com apenas com 1,8 centímetros de largura, cortando o espaço para produzir luz indireta".

"Numa experiência que se quis verdadeiramente imersiva, a Davide Groppi abre portas a um ambiente exclusivamente dedicado à iluminação e à sua capacidade em transformar cada lugar numa experiência diferenciada", promete o promotor do Spazio Experience Porto.

O conceito de Spazio Esperienze inspira-se em duas escolas distintas, mas complementares: a escandinava e a japonesa, com os projetos de iluminação de Davide Groppi a relembrarem o design do Norte da Europa e objetos e mobiliário vintage.

"A escolha do Porto liga-se à grande sensibilidade e abertura desta região"

E porquê o Porto para abrir o seu primeiro espaço em Portugal? "A escolha da cidade do Porto liga-se à grande sensibilidade e abertura desta região e dos seus profissionais e promotores, em especial ‘lighting designers’, arquitectos, engenheiros, interioristas, construtores, a um desenho rigoroso, depurado e inspirado numa linguagem capaz de valorizar o objecto arquitetónico, seja ele contemporâneo ou com uma linguagem clássica", explica Miguel Raposo, que não quis revelar o valor do investimento no Spazio Experienze Porto.

De resto, o empresário afiança que "os clientes poderão contar com todo o apoio de consultoria em iluminação e projetos de iluminação, dentro do espírito definido pela marca como ‘tailored lighting’".

A motivação da Light Origin ao entrar no mercado do Norte do país "é a de que a marca tenha uma maior presença e um acompanhamento dos clientes, num espaço próprio e exclusivo, que permite o contacto direto com as peças da colecção Davide Groppi", refere Raposo, realçando que a empresa procurou criar "um ambiente que promova a experiência de sensações do efeito que a luz tem nos espaços e nos objectos que o habitam, tendo em vista que a presença do ser humano é a razão primordial de toda a concepção do espaço arquitetónico e da sua iluminação".

Quem é Davide Groppi?

Davide Groppi, que esteve em Lisboa em março passado, a convite da Embaixada de Itália, para celebrar o Dia do Design Italiano no mundo, tem um currículo impressionante, tendo já recebido prémios conceituados, incluindo o Edida Award, em 2011, graças ao candeeiro Sampei; o Design Plus Award, em 2014, pelo candeeiro Neuro; e o prémio da 24.ª edição do ADI Compasso D’Oro Mention of Honour Award pelo candeeiro recarregável TeTaTeT – um dos mais antigos e mais prestigiantes prémios no mundo do design.

Parte integrante do projeto "Quirinale Contemporaneo", inaugurado em 2019, os candeeiros de pé Sampei e Origine iluminam o Quirinal Palace, em particular e respetivamente, o Studio alla Vetrata, um dos escritórios do Presidente da República italiano, e a Prima Sala di Rappresentanza.

O candeeiro Origine marca também presença na Embaixada de Itália na Santa Sé a propósito da iniciativa "Contemporanei a Palazzo Borromeo".

Tudo começou num pequeno laboratório no centro histórico da cidade italiana de Piacenza no final dos anos 1980, quando Davide Groppi começou a desenhar e a produzir os primeiros objetos de iluminação e decidiu usar o seu nome para a empresa.

"Independência criativa e uma gestão entusiasta e pouco convenciona" têm-lhe permitido, ao longo do tempo, desenvolver a sua própria marca de produtos originais e exclusivos, distribuídos, atualmente, em todo o mundo.

O designer italiano tem desenvolvido produtos, projetos e exposições em parceria com empresas especializadas em design, assim como inúmeros projetos internacionais: casas, lojas, museus, restaurantes.

Hoje em dia, trabalha essencialmente na área da restauração, e alguns dos mais famosos chefs escolheram as suas soluções de iluminação para os seus espaços, incluindo Albert Adrià, Massimo Bottura, Massimiliano Alajmo, Moreno Cedroni, Carlo Cracco, Gennaro Esposito, Giancarlo Perbellini e Ciccio Sultano, entre outros.