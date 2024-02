Figurino do Douro em leilão online por 950 mil euros

Nascido e criado em Melres, Gondomar, Valter Vieira decidiu, há uma dúzia de anos, passar o restaurante Figurino de Barreiros, na Maia, e regressar à terra natal para dar continuidade à casa de comida tradicional criada pelos avós, nos anos 50 do século passado.

A aprendizagem d’ouro com a avó Rosa Irene e a mãe Maria de Fátima, que lhe transmitiram a sabedoria de um bom cabrito no forno, a grande especialidade da casa, que nessa altura tinha o nome Douro à Vista, com mercearia por baixo e pensão por cima.

Valter Vieira tomou conta do estabelecimento em 2013, que reabriu, após profundas obras de modernização, no ano seguinte com o nome de Figurino do Douro, tendo o piso superior sido convertido num alojamento local com 14 suites totalmente equipadas.

Com vista desafogada sobre o rio, o Figurino do Douro conta, entre os seus clientes, por muitas figuras públicas, de áreas como desporto, a política ou a cultura.

"O Nuno Markl e o Vitor Baía, por exemplo, são clientes habituais", revela o empresário ao Negócios.

Como atestam as fotografias à entrada do restaurante, assim como as que são publicadas nas redes sociais, são muitos os homens do mundo futebol que passam pelo Figurino do Douro, como Pinto da Costa, Maniche, Maxi Pereira, Alex Teles ou Fernando Couto, assim como o arquiteto Souto Moura, a apresentadora de televisão Isabel Silva ou o conselheiro de Estado António Lobo Xavier.

Mas eis que "já chega, quero mudar de vida", clama Valter Vieira, de 47 anos.

"Passo a vida aqui, quero mudar de rumo. Tenho três filhos, de 17, 14 e 6 anos, quero acompanhá-los", explica ao Negócios.

Solução: depois de, no ano passado, sem sucesso, ter colocado à venda numa imobiliária o edifício de três pisos (cave com 353 metros quadrados, rés-do-chão com 299 e primeiro andar e águas furtadas com 500), por 1,1 milhões de euros, decidiu agora avançar para o modelo de leilão eletrónico.

O imóvel está atualmente à venda online no site da Leilosoc com um valor base de 950 mil euros. "É o mínimo, nada abaixo. Não abdico desse valor", atira.

Se conseguir vender o Figurino do Douro pelo preço desejado, qual será a sua "nova vida" profissional? "Passa provavelmente por, um dia mais tarde, se calhar, ter uma tasquinha, que funcione só durante a semana e que não me obrigue a estar sempre presente", remata Valter Vieira.