Fnac abre primeira loja de marca sustentável em Portugal

A Fnac vai abrir em Portugal a primeira loja Nature & Découvertes, marca de sustentabilidade e vida saudável que o grupo detém desde 2019, e que conta já com uma centena de lojas na Europa, espalhadas por França, Bélgica, Suíça e Luxemburgo.A inauguração está marcada para o próximo dia 9 de dezembro. O espaço, que representa um investimento de 300 mil euros, ficará localizado no centro comercial Amoreiras, em Lisboa. No próximo ano, a Fnac pretende ainda abrir uma loja de apresentação do conceito da marca, com 350m2."A Nature & Découvertes chega a Portugal no momento certo e será com certeza um marco importante na sua história. Esta marca traz consigo o propósito de criar um mundo melhor, apelando a um modo de vida mais consciente, mais próximo da natureza, com foco no bem-estar e no respeito pelo planeta", indica em comunicado Nuno Luz, diretor-geral da Fnac Portugal.A loja vai oferecer artigos de bem-estar para massagens, produtos alimentares biológicos e ainda sugestões para decoração da casa, artigos educativos, entre outros. A marca pretende afirmar-se no nosso mercado como uma referência na escolha consciente. Para o primeiro ano de atividade, o grupo estima alcançar um volume de negócio na ordem de um milhão de euros."É um reforço do nosso posicionamento estratégico na sustentabilidade, curiosidade e descoberta, com uma marca forte e produtos altamente diferenciadores e qualitativos. Estamos certos que esta será a primeira de muitas", reforça o responsável.