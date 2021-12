Com cinco Fininhos em Luanda, Bianchi promete reabrir no Porto e cria Spot In Fnac

A viver há já muitos anos em Angola, Inês Bianchi abriu a sua primeira cervejaria Fininho em 2009, em Benguela, que entretanto fechou, tendo chegado a 2020 com sete espaços da marca que remete para a forma portuense de apelidar um copo de cerveja.

De visita à irmã, Teresa deixou-se encantar pelo negócio de Inês. As Bianchi decidiram então que seria o Porto a receber o primeiro Fininho fora de Angola.

Marcada a inauguração para o mês fatídico em que a pandemia chegou a Portugal, em março do ano passado, a covid-19 estragou os planos iniciais, pelo que só três meses depois, a 1 de junho, é que o Fininho da Invicta abria portas, em pleno coração da Baixa da cidade, na Rua de Mouzinho da Silveira.

Além de cerveja, com a angolana Cuca em destaque, servia refeições tradicionais e ligeiras, desde a tradicional francesinha ao caldo verde e às favas com chouriço.

Um espaço tripeiro cheio de cultura de Angola: "As boas-vindas ao Fininho são dadas por uma pintura alusiva às máscaras das tribos angolanas, a meio da sala a Rainha Ginga - um importante figura de Angola - continua com as honras da casa e, ao fundo, um terceiro painel encerra o salão com um mural de máscaras em representação da fisionomia de várias raças e etnias do mundo, este último da autoria de Lucienne Cruz",assim se descrevia o Fininho do Porto aquando da sua inauguração.

"Por causa da pandemia, o Fininho o Porto está fechado desde novembro do ano passado. Mas vamos reabrir na Primavera, provavelmente em março próximo", garantiu Teresa Bianchi ao Negócios, revelando, também, que a irmã Inês fechou entretanto dois espaços em Luanda, continuando aos comandos de cinco Fininho na capital angolana.

"E queremos abrir um Fininho em Lisboa. Andamos a ver espaços…", adiantou Teresa, de 41 anos.

Spot In Fnac Café no NorteShopping e Mar Shopping

Entretanto, Teresa Bianchi aliou-se ao casal Carlos Barbot, 58 anos, e Sandra Fontes, 52, "amigos com mais de vinte anos de experiência no setor", na criação de um novo conceito de restauração, o Spot In, sob o mote "Não coma menos, coma melhor".

A "joint venture" de Teresa Bianchi com o casal amigo arrancou, no terreno, há pouco mais de um mês, com a abertura do Spot In Café Fnac no espaço de restauração da retalhista francesa no MarShopping, em Matosinhos, onde acaba de replicar o conceito na Fnac do NorteShopping.

"A Fnac é um ótimo parceiro. Queremos abrir noutras Fnac, mas tudo depende dos contratos dos atuais concessionários. Agrada-nos imenso a de Santa Catarina…", confessou Teresa ao Negócios, admitindo, ainda, "testar este conceito num espaço de rua, provavelmente no próximo ano".

"Seguindo a tendência de mercado, idealizamos um conceito de alimentação saudável, tendo por base as necessidades nutricionais do ser humano. Mais do que comer menos para atingirem um determinado padrão de saúde ou beleza, as pessoas precisam de comer melhor.

E, no que a isso respeita, as superfícies comerciais nem sempre estão bem servidas, uma vez que na generalidade aposta-se em alimentos altamente processados", considera Teresa Bianchi, em comunicado do Spot In Fnac Café.

Já o seu sócio Carlos Barbot, acreditando que o conceito de alimentação saudável por si só não é suficiente, considera que é necessário apostar na economia circular para apresentar algo de valor acrescentado ao mercado.

"O setor da restauração utiliza bens de rápido consumo, os quais são caracterizados por grandes volumes distribuídos em larga escala, incluindo elevadas quantidades de bens embalados. Aqui o nosso objetivo passa por trabalhar com fornecedores responsáveis que reconhecem a importância de modelos de negócio sustentáveis. Compramos local, produtos sazonais e orgânicos", garante Barbot.

"O nosso objetivo foi criar uma ementa abrangente, com opções de cafetaria mais comuns, mas também opções de almoço, lanche e jantar mais completas. Criamos inclusivamente menus para os vários momentos do dia de forma a garantir aos clientes que podem desfrutar de uma refeição deliciosa e sã a qualquer hora", realça Sandra Fontes.

A cafetaria funciona todos os dias da semana, no horário da Fnac dos dois centros comerciais, entre as 10 e as 23 horas.