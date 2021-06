Governo mantém apoios às empresas afetadas pelo confinamento

Leia Também Governo confirma travagem no processo de desconfinamento. Lisboa recua e Porto em risco

O Governo vai estender os apoios às empresas afetadas pelo recuo no desconfinamento, nomeadamente nos concelhos que agora têm de fechar os restaurantes e comércio mais cedo aos fins de semana, como é o caso de Lisboa."Naturalmente a decisão que hoje tomámos significa que se vão manter apoios aos setores mais afetados, cuja duração acompanhavam o fim do processo desconfinamento, como não ocorreu os apoios vão manter-se", realçou Mariana Vieira da Silva, ministra da Presidência.No entanto, não deu pormenores, deixando a divulgação dos apoios para o ministro da Economia.Nos concelhos mais recuados, como Lisboa, Albufeira e Sesimbra, os restaurantes ao fim de semana têm de fechar às 15h30, tendo de encerrar durante a semana às 22h30.O comércio não alimentar também tem de fechar ao fim de semana às 15h30, ficando as lojas alimentares habilitadas a estar abertas até às 19 horas.