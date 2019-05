Grandes cadeias de fast food entram na “guerra” da carne vegetariana

Em termos de tendências corporativas, criptomoedas e canábis são coisa do passado. Agora, a corrida tem como destino investimentos em qualquer coisa que tenha a ver com produtos de carne vegetariana.

Bem, talvez o frenesi não seja tão intenso quanto o provocado por aqueles dois segmentos no passado, mas poucos dias depois de o preço da Beyond Meat ter disparado devido à forte procura dos investidores na sua estreia na bolsa, empresas alimentares aceleraram para lançarem hambúrgueres vegetarianos no mercado.

A Tyson Foods confirmou na segunda-feira que vai lançar um produto proteico sem carne nos próximos meses. De realça que a Tyson é a maior processadora de carnes dos Estados Unidos. O McDonald’s começou a vender um hambúrguer vegetariano na Alemanha. E o Burger King anunciou que o seu Impossible Whopper (um hambúrguer sem carne) seria lançado em todo o país [EUA] este ano. Em julho, a Whole Foods vai começar a vender um hambúrguer feito pela Lightlife, concorrente da Beyond Meat.

A Bloomberg Intelligence estima que o sucesso da Beyond Meat levará empresas como a Kellogg, Conagra Brands e Kraft Heinz a investir mais em produtos à base de plantas.

A onda vegetariana poderá, claro, transformar-se numa bolha e estourar como aconteceu com as empresas dot.com. Mas, depois de anos no radar de start-ups e de aperfeiçoamento por parte de biólogos de Silicon Valley, a carne vegetariana finalmente ganhou notoriedade.

"Todas as grandes empresas estão a olhar para isto e a dizer, caramba, já estamos três anos atrasados", afirmou Chris Kerr, cofundador e diretor de investimentos da New Crop Capital, empresa de capital de risco com participações em empresas veganas.

Processadoras de produtos semelhantes à carne como a Beyond Meat e Impossible Foods estão a criar hambúrgueres vegetarianos com maior aceitação entre as massas, mas, ao mesmo tempo, os consumidores agora também têm outras preferências e tentam comer menos carne. De facto, há sinais de uma escassez de hambúrgueres vegetarianos de elite para satisfazer os consumidores.

O rápido avanço da Tyson Foods no segmento de carne alternativa é "uma boa indicação de que o popular mercado de proteínas de origem vegetal terá novos atores no setor", salientou Will Sawyer, economista-chefe de proteína animal do CoBank. A processadora de carne vendeu a sua participação de 6,5% na Beyond Meat pouco antes da oferta pública inicial.

"É uma evolução muito rápida para uma empresa que tem um negócio de proteína animal muito tradicional há décadas, para agora expandir os seus produtos de uma maneira que não esperaríamos há 10 anos", disse Sawyer.

Grandes empresas de alimentos estão "a montar braços de investimento e novas áreas, mas é muito pouco, muito tarde, e ainda estão a tentar acompanhar as mudanças", salientou Lou Biscotti, da Marcum, uma firma de contabilidade.

