Greve sem impacto no comércio, diz APED

A greve convocada para esta segunda-feira, 24 de Dezembro, para os trabalhadores das empresas de distribuição não está a afectar o normal funcionamento dos estabelecimentos, garante a Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED).





A paralisação foi convocada pelo Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritórios e Serviços de Portugal (CESP) em protesto pelo impasse nas negociações entre sindicatos e empresas do sector.



Em comunicado, a APED refere que "os espaços da distribuição em Portugal estão a funcionar normalmente, possibilitando que as famílias portuguesas façam as suas compras de última hora para a quadra natalícia, sem qualquer problema e nos habituais horários de funcionamento previamente estabelecidos para a véspera de Natal".



A associação sublinha que "está a decorrer, em sede própria, a negociação dos termos e condições do Contrato Colectivo de Trabalho", lamentando "que esta greve aconteça quando foi já demonstrada de forma activa a vontade da associação em contribuir para a valorização e dignificação dos colaboradores do sector".



"Apesar de reconhecer o direito à greve como acto reivindicativo, sobretudo no momento actual do país, a APED considera que este instrumento, que tem vindo a ser utilizado de forma reiterada por algumas estruturas sindicais que dizem representar os trabalhadores, não contribui para um compromisso dos sindicatos com o diálogo e com os reais interesses dos mais de 120.000 trabalhadores do sector", afirma Gonçalo Lobo Xavier, director-geral da APED.



A APED representa empresas como a Sonae, Pingo Doce/Jerónimo Martins, Auchan, Lidl, Dia/Minipreço e El Corte Inglés, entre outras.