Grupo de Paula Amorim distribui comida e roupa ao domicílio

O Grupo Amorim Luxury acaba de lançar um novo serviço de entregas ao domicílio, que abrange as refeições, os produtos de mercearia gourmet e os vinhos dos restaurantes JNcQUOI. Também os artigos de vestuário da Fashion Clinic são vendidos online através da Farfetch.

Três semanas depois de encerrar temporariamente os restaurantes que opera – JNcQUOI Avenida, JNcQUOI Ásia, Ladurée, JNcQUOI Club – e também as lojas Fashion Clinic e Gucci, situadas em Lisboa, Porto e Algarve, o grupo de Paula Amorim retoma parcialmente a atividade neste modelo à distância, que promete manter depois da crise provocada pelo novo coronavírus.

Para já disponível apenas na zona da Grande Lisboa, o serviço JNcQUOI at Home é assegurado por equipas próprias, com encomendas pelo telefone e por e-mail. De acordo com a informação enviada às redações esta segunda-feira, 6 de abril, os pratos mais famosos destes restaurantes são entregues em vácuo e personalizadas pelos "chefs" com instruções para a preparação em casa.