O número de vítimas mortais em Portugal devido ao novo coronavírus aumentou para 311, o que traduz uma subida de 16 face a ontem, quando estavam contabilizados 295 óbitos, anunciou a DGS esta segunda-feira, 6 de abril.





Quanto ao número de infetados (casos confirmados), aumentou 4% para 11.730. Ontem, o número de infetados tinha subido 7,16% para 11.278, pelo que em termos absolutos a subida de casos foi de 452.





O crescimento diário do número de mortos em termos absolutos é o mais baixo desde 27 de março (16 contra 29 ontem), sendo que a taxa de crescimento é a mais baixa de sempre (5% contra 11% ontem).



Verifica-se também a taxa de crescimento mais baixa de sempre no número de infetados (4% contra 7,16% ontem). Em termos absolutos o aumento diário foi o mais baixo desde 22 de março (452 contra 754 ontem).

Este é já o quinto dia seguido em que a taxa de crescimento dos casos confirmados está abaixo dos 10% e o nono abaixo de 20%.











Taxa de letalidade continua em 2,6%



Tendo em conta o número de infetados e de vítimas mortais, a taxa de letalidade é de 2,6%, em linha com o registado ontem.





Segundo o boletim diário da DGS, há 168 mortos no Norte (mais de metade do total), 60 na região de Lisboa e Vale do Tejo, 76 no centro e 7 no Algarve. Os Açores, Madeira e Alentejo continuam sem vítimas mortais a lamentar.





Entre as vítimas mortais, 199 têm mais de 80 anos, 71 entre 70 e 79, 29 entre 60 e 69, oito entre 50 e 59 e quatro com idade entre 40 e 49 anos. 137 são mulheres e 174 homens.





O número de casos suspeitos aumentou para 91.794 (ontem estava em 86.370) e 4.500 pessoas aguardam resultados de testes laboratoriais (4.962 ontem). Existem apenas 140 casos recuperados, bem acima dos 75 de ontem.





O número de pessoas em vigilância pelas autoridades é agora de 23.470 (23.209 ontem).











Baixo crescimento nos internados

Os dados indicam que dos mais de 11 mil casos confirmados, 1.099 estão internados, 270 dos quais em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). Verifica-se assim uma ligeira subida do número de internados (1%, contra 1.084 ontem) e também muito ténue nos internados nos cuidados intensivos (1% contra 267 ontem).

Assim, 2,3% das pessoas infetadas estão internadas em cuidados intensivos. Do total, 9,37% dos infetados estão internados.

A região Norte (6.706) continua a ser a região que regista o maior número de casos confirmados, com mais de metade do total. Segue-se Lisboa e Vale do Tejo (3.070), região Centro (1.521) e Algarve (229). Há 68 casos nos Açores, 52 na Madeira e 84 no Alentejo.



Do total de infetados, 2.565 têm 70 ou mais anos. Com mais de 80 anos são 1.463.





Pandemia já fez mais de 70 mil mortos em todo o mundo





A pandemia de covid-19 matou pelo menos 70 mil pessoas em todo o mundo desde que a doença surgiu em dezembro na China, segundo um balanço da AFP às 11:00, a partir de dados oficiais.





De acordo com a agência de notícias francesa, morreram 70.009 pessoas, 50.215 das quais na Europa, o continente mais afetado.





Itália continua a ser o país com mais mortes no mundo (15.877 óbitos), seguida de Espanha (13.055), Estados Unidos (9.648) e França (8.078).





Desde o início da pandemia de Covid-19, 1.277.585 casos de infeção foram oficialmente declarados em todo o mundo, dos quais mais da metade na Europa (676.462), 353.159 nos Estados Unidos e no Canadá (9.955 mortes) e 119.955 na Ásia (4.239 mortes).





A AFP alerta que o número de casos diagnosticados reflete apenas uma fração do número real de infeções, já que um grande número de países está agora a testar apenas os casos que requerem atendimento hospitalar.