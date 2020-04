Costa lidera popularidade europeia na gestão do coronavírus

O índice de confiança dos portugueses na forma como o Governo está a gerir a situação relacionada com o novo coronavírus quase não tem paralelo em alguns dos principais países europeus, com António Costa a encabeçar uma espécie de ranking de popularidade na abordagem à crise.

Os estudos de opinião realizados nos últimos dias em cada um dos países, listados pelo jornal espanhol ABC, mostram que a percentagem de inquiridos pelo lisboeta ICS que disseram ter "muita ou alguma confiança" na atuação do Executivo português (75%) são o máximo obtido pelos seis governantes analisados.

Numa altura em que Portugal regista um menor número de infetados e de mortos por covid-19 em relação a outros países, António Costa supera as pontuações obtidas pelo italiano Giuseppe Conte (71%), pela alemã Angela Merkel (63%), pelo britânico Boris Johnson (55%), pelo francês Emmanuel Macron (39%) e pelo espanhol Pedro Sánchez (27,7%).

"Neste momento, os dados do país vizinho estão muito distantes do drama que se vive em Milão ou Madrid. (…) É certo que crescem as suspeitas de que a informação oficial apenas representa a ponto do iceberg, mas os cidadãos renovam a sua confiança no Governo socialista, dado que aprendeu com os erros dos seus homólogos em Espanha ou Itália", escreve o jornal.

Uma sondagem divulgada na semana passada pela Marktest evidenciava também que a grande maioria dos portugueses considera que o país está tão ou mais bem preparado para enfrentar a pandemia do que Espanha, Itália, França ou o Reino Unido, "perdendo" apenas para a Alemanha nesta avaliação popular.