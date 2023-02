Ikea continua a reduzir emissões mas cola que une móveis pode ser entrave a metas

De acordo com o relatório de sustentabilidade da empresa, publicado esta semana, a cola usada para unir os móveis representa 5% da sua pegada total de carbono.



"Caminhar para uma cola feita a partir de energias renováveis é um ponto-chave para atingir o objetivo climático", refere a Ikea. O grande desafio, justificou, é que as colas com base biológica não são compatíveis com o método de aplicação em vigor, o que significa que a empresa terá de efetuar mudanças a níveis de maquinaria e tecnologia.





Leia Também Ikea tem 50 milhões para construir armazéns em Portugal

O objetivo da Ikea é ter um efeito positivo no clima até 2030, ou seja, reduzir mais emissões do que aquelas que emite. Desde 2016, já baixou as emissões de dióxido de carbono em 12%, sendo que só em 2022 foi de 5%. "Esta redução deve-se, sobretudo, a um forte desenvolvimento na eletricidade renovável e uma melhoria da eficiência dos produtos usados em casa e também, em parte, a um menor volume de produção entre 2021 e 2022", justifica a empresa.A Ikea quer reduzir as emissões de carbono em toda a cadeia de produção até 2030, sendo que, para tal, quer ter 100% de energia renovável em toda a cadeia de valor. Contudo, as emissões a partir dos materiais que usa aumentaram 11% nos últimos seis anos.



A retalhista está comprometida com a meta definida pelo Acordo de Paris, de limitar o aquecimento global a 1,5° C.



"A quota de energia renovável para o retalho e outras operações da Ikea subiram de 57% em 2021 para 64% em 2022, com a eletricidade renovável a atingir uma quota de 76%. Na produção, a percentagem de energia renovável subiu de 46% para 50%, enquanto a eletricidade renovável aumentou para 64%. Para o transporte de produtos, a fatia de combustíveis alternativos – como biodiesel e hidrogénio – mantiveram-se inalteradas nos 6%", pode ler-se no relatório.



O Ingka Group, que detém as lojas Ikea, pretende investir até 6,5 mil milhões de euros em projetos de energia solar e eólica até 2030.