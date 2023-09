Ikea investe 13 milhões de euros para reduzir preços em Portugal

A IKEA Portugal vai investir 13 milhões de euros até ao final do ano para reduzir os valores de venda dos seus produtos, naquele que diz ser "o maior investimento de sempre da marca em preços", salientando que a medida vem reforçar o seu "compromisso de longo prazo de fazer chegar os seus produtos e serviços a um número cada vez maior de portugueses".



A revisão em baixa dos valores de venda da retalhista de mobiliário de origem sueca, já está a ser implementada desde o início do mês, abrangendo "centenas de produtos, de várias gamas, para todas as áreas da casa", lê-se num comunicado enviado esta terça-feira às redações.



"Estamos conscientes das dificuldades que os portugueses enfrentaram e continuam a enfrentar após dois anos de inflação e consequente aumento do custo de vida. É por isso que, depois de dois anos em que, também nós, tivemos de nos adaptar a estas novas circunstâncias, iniciamos o ano fiscal com uma forte redução de preços em produtos para várias áreas da casa", afirmou o gerente comercial da Ikea, Oskar Johansson.



"Este é um primeiro passo de um investimento de 13 milhões de euros a ser feito ao longo do ano", adianta o responsável, citado na mesma nota. "Temos dados que nos revelam que as preocupações com a economia e o aumento do custo de vida, juntamente com os temas ambientais, têm impacto na forma como vivemos em casa e nos nossos planos de vida. É por isso que estamos determinados em demonstrar que, apesar de tudo, é possível ter soluções funcionais e sustentáveis para uma melhor vida em casa, de forma simples e agora ainda mais acessível", enfatiza.



Ao longo do exercício fiscal de 2024, os planos da Ikea passam por continuar a reforçar a estratégia omnicanal para o mercado português, "ampliando e melhorando cada um dos seus pontos de contacto e serviços" e avançando com a estratégia de expansão da marca, através da abertura de estúdios de planificação e encomenda. Depois da abertura de Vila Nova Gaia no final de de junho, a retalhista adianta que estão estão previstas, ainda este ano, outras duas aberturas: Lisboa (Avenidas Novas) e Madeira (Funchal).



A Ikea, que pertence ao grupo Ingka, entrou em Portugal em 2004. Atualmente, dispõe de cinco lojas espalhadas pelo país (Alfragide, que foi a primeira, Loures, Loulé, Matosinhos e Braga), 11 estúdios de planificação (Almada, Cascais, Coimbra, Lagos, Leiria, Lisboa, Madeira, Seixal, Setúbal, Sintra e Vila Nova de Gaia), além de vários pontos de recolha de encomendas e da sua plataforma de venda online, empregando aproximadamente 2.800 trabalhadores.