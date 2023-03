Ikea conclui venda de fábrica russa à Invest Plus

Novgorod à empresa local Invest Plus

O governo russo aprovou em fevereiro a venda das fábricas da Ikea a duas empresas russas, Slotex e Luzales. A intenção de vender as fábricas na Rússia foi anunciada em junho.

A Ikea concluiu a venda das fábricas na cidade russa de. A conclusão do negócio, mais de um ano depois de a atividade naquele país ter sido suspensa, foi esta segunda-feira divulgada pela empresa sueca, segundo a Reuters.Não foram, contudo, divulgados os valores ou detalhes do negócio. "O processo de conclusão não foi fácil e foi relativamente longo", afirmou o CEO da Invest Plus, Vadim Osipov, em declarações à Reuters.A fabricante de móveis e produtos de decoração decidiu suspender as operações de produção na Rússia logo após a invasão russa da Ucrânia, a 24 de fevereiro.Atualmente, a empresa continua a gerir 14 centros comerciais sob a marca Mega no país, mas o grupo que detém a Ikea, o Ingka Group, já estará à procura de compradores, de acordo com os meios de comunicação locais.