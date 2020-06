Italiana Chicco abre em Portugal uma das suas 10 maiores lojas do mundo

Após o período de confinamento, em que teve cerca de 200 trabalhadores em layoff, a marca de produtos infantis já reabriu a maioria das suas lojas em Portugal, incluindo a do NorteShopping, agora numa nova localização, com cerca de 400 metros quadrados.

A Chicco inaugurou, esta segunda-feira, 1 de junho, no NorteShopping, em Matosinhos, a sua "flagship store" em Portugal. "A nova loja Chicco tem nova localização, passando a ser a maior loja do país e uma das 10 maiores no mundo", garante a empresa, em comunicado, justificando que "esta abertura surge da necessidade de criar um espaço maior na região Norte".