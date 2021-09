Já foi Rhino, Sushi Place e In’Vulgar. Pinheiro faz agora P.A.U.S.A na Foz

Quis ser engenheiro informático, mas acabou por fazer carreira na restauração.





Sempre no Porto, trabalhou sete anos como empregado de mesa e de bar na cervejaria Diu e nos restaurantes My Palace e Your Palace. Depois, enquanto estudava na Escola profissional Infante D. Henrique, estagiou no restaurante do hotel Aqua Sol.

Até que, em maio de 2017, tornava-se empresário com a abertura do In’Vulgar, restaurante que ocupou o espaço do número 35 da Rua Monsenhor Manuel Marinho, na nobre zona portuense da Foz, famoso pela sua sala oval, onde antes funcionou marcas de restauração como Sushi Place ou Rhino.

Entretanto, com a pandemia da covid-19 a começar a dar tréguas, Hugo Pinheiro, de 30 anos, decidiu fechar o In’Vulgar, em agosto passado, para dar lugar ao P.A.U.S.A, o novo nome do seu espaço de restauração, que tem inauguração marcada para o dia 5 de outubro.

"A liderar a cozinha do P.A.U.S.A só poderia estar o chef Vitor de Oliveira, cujo trabalho realizado em defesa dos produtos endógenos - são seus os projetos Obacalhau.pt, Casa do Presunto, Academia de Corte e o CozidoBarrosao.pt – o coloca numa posição de grande à-vontade no que concerne à apresentação dos verdadeiros sabores nacionais", revela o P.A.U.S.A, em comunicado.

"É neste sentido, no entanto, que o chef bairradino pretende fazer uma abordagem mais contemporânea, apresentando no prato harmonizações inusitadas e cheias de personalidade", adiantando que "a carta de vinhos promete ser uma verdadeira ‘caixinha de surpresas’, com os vinhos exclusivos de pequenos produtores do Douro e Norte de Portugal a ganhar predominância na oferta vínica".

O P.A.U.S.A garante que vai oferecer "uma abordagem de valorização do produto de origem através de uma ementa assente nos melhores produtos nacionais", como é o caso do "Polvo do Algarve, do Cabrito Mirandês DOP, do Porco Bísaro, da carne Marinhoa DOP, do Robalo do Mar, dos queijos de cabra de Melgaço, dos queijos de ovelha e dos azeites de Macedo de Cavaleiros, dos enchidos e carnes fumadas do Barroso".

Uma lista que "inclui, obviamente, o melhor bacalhau salgado seco da Islândia e o melhor presunto ibérico que, não sendo ‘portugueses’, fazem sem dúvida parte da nossa identidade gastronómica", justifica o P.A.U.S.A.