Jerónimo Martins desconvoca AG devido à pandemia

A Jerónimo Martins anunciou esta sexta-feira, 3 de abril, a desconvocação da assembleia-geral agendada para 16 de abril devido à "situação excecional ocasionada pela epidemia da doença covid-19" e por considerar não estarem "reunidas as condições para que a Assembleia Geral possa decorrer".





É também referido que "não obstante se ter incentivado os acionistas a exercerem o seu direito de voto por uma das vias alternativas à votação presencial, em especial a votação por correio electrónico se constata que, até ontem, data limite para o efeito, vários acionistas que manifestaram a intenção de participar na Assembleia Geral não declararam pretender fazê-lo por correio electrónico".



O comunicado assinala que "nesta fase, não se torna possível dispor e organizar, em tempo útil, os meios que assegurem o exercício do direito de voto durante a própria reunião através de meios telemáticos nos termos requeridos pela lei".



Desta forma, a Jerónimo Martins "entende não estarem, assim, reunidas as condições para que a Assembleia Geral possa decorrer em estrita observância dos deveres cominados nos decretos [relativos ao Estado de Emergência]".



Assim, conclui, foi determinada "a desconvocação da Assembleia Geral Anual designada para 16 de Abril de 2020".



"Oportunamente proceder-se-á à emissão de nova convocatória com vista à realização da Assembleia Geral Anual até ao dia 30 de Junho de 2020", indica a empresa.

Em comunicado enviado à CMVM, a empresa liderada por Pedro Soares dos Santos indica que o Estado de Emergência foi prolongado a 2 de abril até 17 de abril, tendo sido decretadas "novas e mais restritivas medidas de circulação das pessoas".