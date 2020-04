Enquanto que em Portugal, as medidas de restrição à circulação continuam iguais, depois de o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, ter estendido o período de emergência até ao dia 1 de maio, na Polónia, o governo local está a equacionar levantar a cancela e aliviar algumas restições. E essa poderá ser uma boa notícia para a operação da empresa liderada por Pedro Soares dos Santos no país, através da Biedronka, de acordo com a nota de "research".



A 13 de março, o governo polaco ordenou o encerramento de todas as lojas não essenciais, e definiu um limite máximo de clientes nas mercearias, supermercados e farmácias a 31 de março.



Agora, e após uma divulgação otimista da propagação da covid-19 no país, o governo permite ser mais flexível. Para os analistas do CaixaBank BPI "aliviar tais restrições pode ter um eventual impacto positivo no número de clientes e consequentemente no nível de vendas mensais".



Apesar das reduções, o banco de investimento considera a Jerónimo Martins a melhor cotada do setor na Península Ibérica, mas as atuais dificuldades devido à crise de saúde refletem-se em custos mais elevados "na contratação, no bónus para compensar os riscos, nas medidas de proteção e no alargamento do horário de funcionamento", escreveram os analistas na altura.



CaixaBank BPI reduziu o seu preço-alvo atribuído à Jerónimo Martins de 19,10 euros para 16,95 euros por ação, o que lhe conferia um retorno potencial de 8,55% à empresa portuguesa. Para além de alterar o preço-alvo, os analistas do CaixaBank BPI anunciaram ainda que optaram por cortar a recomendação para a retalhista de "Comprar" para "Neutral".Apesar das reduções, o banco de investimento considera a Jerónimo Martins a melhor cotada do setor na Península Ibérica, mas as atuais dificuldades devido à crise de saúde refletem-se em custos mais elevados "na contratação, no bónus para compensar os riscos, nas medidas de proteção e no alargamento do horário de funcionamento", escreveram os analistas na altura. "Algumas lojas da Jerónimo Martins em áreas específicas podem vir a ser prejudicadas em termos de tráfego. Nós consideramos que a empresa se irá focar nos esforços para reduzir os custos nessas instalações", escreveram os analistas do banco de investimento, acrescentando que, ainda assim, esperam que "a situação da covid-19 tenha um impacto positivo nas vendas (da Jerónimo Martins").Enquanto que em Portugal, as medidas de restrição à circulação continuam iguais, depois de o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, ter estendido o período de emergência até ao dia 1 de maio, na Polónia, o governo local está a equacionar levantar a cancela e aliviar algumas restições. E essa poderá ser uma boa notícia para a operação da empresa liderada por Pedro Soares dos Santos no país, através da Biedronka, de acordo com a nota de "research".A 13 de março, o governo polaco ordenou o encerramento de todas as lojas não essenciais, e definiu um limite máximo de clientes nas mercearias, supermercados e farmácias a 31 de março.Agora, e após uma divulgação otimista da propagação da covid-19 no país, o governo permite ser mais flexível. Para os analistas do CaixaBank BPI "aliviar tais restrições pode ter um eventual impacto positivo no número de clientes e consequentemente no nível de vendas mensais".No passado dia 8 de abril, o Por esta altura, foram negociadas 587.702 ações da Jerónimo Martins,que segue a ganhar 1,45% para os 15,36 euros.

Um corte nas rendas em algumas lojas da Jerónimo Martins seria benéfico para a retalhista portuguesa, uma vez que iria ajudar a controlar os gastos excessivos que a situação pandémica atual está a provocar, segundo uma nota divulgada nesta terça-feira, dia 14 de abril, pelos analistas do CaixaBank BPI.A notícia foi avançada pelo jornal online ECO , na semana passada, e dava conta de várias cartas enviadas aos senhorios por parte da administração do Pingo Doce, detido pela Jerónimo Martins, a pedir uma redução das rendas em algumas lojas do país. Tendo em conta as limitações à entrada nos espaços do Pingo Doce existe um decréscimo significativo da atividade nessas instalações, segundo escreveu a administração.