Lidl investe 14 milhões em duas lojas em Faro e Vale de Cambra

As duas aberturas vão criar quase quatro dezenas de empregos. Rede de lojas da retalhista alemã conta com mais de 270 lojas de norte a sul do país.



D.R. Diana do Mar dianamar@negocios.pt 26 de Outubro de 2023 às 17:36









Em comunicado, enviado às redações, a cadeia de retalho alemã indica que os dois novos supermercados, ambos com uma área de aproximadamente 1.400 metros quadrados, ficam situados em "localizações de excelência".



Em simultâneo, a pensar na sustentabilidade, encontra-se dotados de painéis solares e possuem iluminação LED, disponibilizando ainda postos de carregamento ultra-rápidos, que permitem a carga de cerca de 80% da bateria em 30 minutos – e a valores descritos como sendo "muito atrativos".



O Lidl inaugura, esta quinta-feira, duas lojas, em Faro e em Vale de Cambra, cnum investimento na ordem de 14 milhões de euros, que vai gerar quase 40 postos de trabalho.

Em comunicado, enviado às redações, a cadeia de retalho alemã indica que os dois novos supermercados, ambos com uma área de aproximadamente 1.400 metros quadrados, ficam situados em "localizações de excelência".

Em simultâneo, a pensar na sustentabilidade, encontra-se dotados de painéis solares e possuem iluminação LED, disponibilizando ainda postos de carregamento ultra-rápidos, que permitem a carga de cerca de 80% da bateria em 30 minutos – e a valores descritos como sendo "muito atrativos".

O Lidl, que pertence ao grupo Schwarz,chegou há 28 anos a Portugal, onde conta hoje com um universo de aproximadamente 9.000 colaboradores, distribuídos por mais de 270 lojas e quatro direções regionais e entrepostos (Santo Tirso (Norte), Torres Novas (Oeste), Sintra (Centro) e Palmela (Sul), para além da sede.

