Lorenzo Bertelli dos ralis para CEO da Prada?

O filho mais velho de Miuccia Prada e Patrizio Bertelli tornou-se chefe de comunicação digital em Setembro, revelou uma porta-voz. O herdeiro de uma das famílias mais ricas de Itália deixou a sua carreira de piloto de corrida para se juntar à Prada, mas a empresa não ainda não tinha divulgado esta nomeação.

A sua mãe, de 70 anos, e o seu pai, de 72 anos, controlam cerca de 80% da Prada, que também é proprietária das marcas Miu Miu, Church’s e Car Shoe. A ausência de um sucessor natural e uma onda de aquisições pelos conglomerados franceses de luxo LVMH e Kering levaram o mercado a especular que os CEO poderiam receber propostas de pretendentes. A nomeação de Lorenzo Bertelli deverá reduzir a probabilidade de mudanças na estrutura de propriedade no curto prazo, de acordo com fontes próximas do processo.

Queda de lucros

Depois de o lucro ter caído nos últimos três anos, a Prada prometeu voltar a crescer em 2018. As acções subiram cerca de 40% este ano devido à crescente procura por luxo na China. Para dar impulso à recuperação, a empresa está a concentrar-se no comércio electrónico e em recuperar a sua linha Prada Sport, a submarca que foi pioneira na moda desportiva de luxo nos anos 1990.

"Estamos a ver um início promissor em 2018", afirmou Patrizio Bertelli em Março. "Tenho a certeza de que este é o começo de uma nova fase."

Depois de revolucionar a indústria italiana de luxo, a vender bolsas de nylon nos anos 1980, a Prada marcou o tom da moda durante mais de duas décadas com produtos que desafiavam as ideias tradicionais de estilo e beleza.

Antes da sua "transferência" de piloto de rali num executivo, Lorenzo Bertelli estudou Filosofia. Em 2015, no mesmo ano em que entrou no conselho de administração da casa-mãe através da qual a família controla a Prada, disse ao jornal italiano Corriere della Sera: "Eu acho que não me restam muitos anos de diversão, porque em breve terei que trabalhar no negócio da família."

Ponto fraco

Em Outubro, Lorenzo sentou-se na primeira fila no desfile da Miu Miu, em Paris. Agora está a trabalhar no que tem sido o ponto mais fraco da Prada: o digital. A empresa está a ter dificuldades em alcançar as concorrentes que foram mais rápidas em compreender o poder do comércio electrónico e das redes sociais. A marca está a colocar o foco na publicidade pela internet e a investir no comércio electrónico. Em Dezembro, a companhia lançou uma loja online na China, seguindo os passos de marcas como Louis Vuitton e Saint Laurent.

"O nosso programa de transformação digital está correr bem e está a impulsionar o crescimento dos negócios", disse Chiara Tosato, directora de comércio electrónico e digital, no início deste ano.





