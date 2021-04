Louis Vuitton abre Sephora na maior rua comercial do Porto

A única loja Sephora do Porto mora no número 129 da Rua de Santa Catarina, onde bate o coração do comércio da Invicta. "Finalmente realizámos o nosso desejo", confidencia Paula Rocha, "country diretor" da marca de perfumaria e cosmética em Portugal, referindo-se à instalação da insígnia nesta "tão desejada" artéria da cidade.

"Este foi um destino muito aguardado, estamos muito felizes por finalmente termos encontrado o espaço ideal, e que proporcionará experiências únicas a quem nos visitar. Acreditamos que, com a Sephora, a Rua de Santa Catarina está ainda mais alegre e bonita", enfatiza a mesma gestora, em comunicado enviado às redações pela Cushman & Wakefield, a consultora imobiliária responsável pela operação.

No mesmo comunicado, a Cushman & Wakefield refere que a nova loja totaliza mais de 200 metros quadrados, distribuídos pelo piso térreo e primeiro andar do edifício.

"A Rua de Santa Catarina é uma das mais apetecíveis localizações para os operadores deste segmento. Ainda que a pandemia tenha levado a um aumento significativo de ‘e-buyers’, as lojas físicas continuam a apostar na experiência sensorial do cliente, e é nesta ‘concept store’ que a Sephora o fará, nesta que será a sua primeira loja de rua da cidade", afirma Sílvia Morais, responsável do departamento de retalho da Cushman & Wakefield.

Neste negócio, esta consultora imobiliária "atuou em nome do proprietário do edifício, a Prowinko".

Trata-se da 26.ª loja em Portugal da Sephora, marca que pertence ao maior grupo mundial de luxo LVMH e que detém 2.688 lojas espalhadas pelo mundo.

Nos últimos meses, realça a Cushman & Wakefield, esta empresa tem sido responsável pela colocação de várias marcas no Porto, incluindo a Boutique dos Relógios, Burberry, Grupo Alentejo, Grupo Plateform, JAK Shoes, Jeronymo, McDonald's, Sportino, SportsDirect e Tod’s.