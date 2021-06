Lynx compra edifício na portuense rua de Santa Catarina por 5 milhões

O edifício dp número 370-374 da rua de Santa Catarina, no Porto, acaba de ser vendido por mais de 5 milhões de euros à Lynx Asset Managers.





O ativo está arrendado à Courir, a primeira loja da marca especializada na venda de ténis e calçado desportivo no mercado português, de acordo com o comunicado enviado pela imobiliária que efetuou a venda, a JLL. A loja estende-se por 767 m² distribuídos por cinco pisos acima do solo, dos quais 215 m² no piso térreo e com abertura para a rua.





A JLL vendeu o imóvel em representação de um investidor privado português. Este "encontra-se numa das mais emblemáticas localizações para o comércio de rua do Porto", descreve a imobiliária.





"O imobiliário continuará a ser percecionado pelos investidores como um investimento seguro, especialmente em alturas mais difíceis como as que vivemos. O comércio de rua tem sido uma classe de ativos muito apreciada pelos investidores privados que querem estar ativos no imobiliário", comenta o responsável por Mercados de Capitais da JLL Portugal, Fernando Ferreira.