Louis Vuitton vai comprar Tiffany's com "desconto" de 400 milhões após fazerem as pazes

Bernard Arnault, o homem mais rico da Europa e o quarto mais rico do mundo, justificou a decisão de abortar o negócio com a ameaça feita pelo presidente dos EUA de impor tarifas a diversos bens importados de França, que incluem vários produtos de luxo.



A empresa de joalharia, por seu turno, interpôs um processo no tribunal do Delaware acusando a LVMH de "deliberadamente arrastar o processo de garantir as necessárias autorizações das autoridades de concorrência". Tudo com o objetivo de forçar a Tiffany's a aceitar uma redução do preço a pagar.



A LVMH, casa-mãe da Louis Vuitton, acordou a compra da Tiffany's por 15,8 mil milhões de dólares (cerca de 13,4 mil milhões de euros ao câmbio atual), o que representa um "desconto" de 400 milhões de dólares face à anterior proposta, entretanto cancelada, noticia esta quarta-feira a Reuters, citando fontes próximas do processo.De acordo com a Reuters, a LVMH irá pagar 131,50 dólares por ação, menos 3,5 dólares do que os 135 dólares da anterior proposta, que tinha sido aprovada pelos acionistas da icónica empresa de joalharia.Em setembro, no entanto, o negócio foi cancelado por parte da LVMH e a Tiffany's avançou para os tribunais. A gigante mundial do setor do luxo contra-atacou interpondo também uma ação judicial.O grupo liderado por