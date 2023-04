LVMH já fez metade do caminho para ser uma "trillion dollar baby"

bilião de dólares.

O mercado de luxo vai de vento e popa, pelo menos para a LVMH - dona de marcas como a Louis Vuitton, a Dior ou a Moet - que esta segunda-feira bateu a marca dos 500 mil milhões de dólares em bolsa. Trata-se da primeira empresa europeia a consegui-lo.A empresa francesa viu as ações atingirem máximos históricos durante a sessão de hoje, quando tocaram nos 904,60 euros, elevando a capitalização bolsista para os 454.153 milhões de euros, valor que, à conversão atual de câmbio, corresponde aos 500 mil milhões de dólares. A fabricante de produtos de luxo está assim a meio caminho de ser uma "trillion dollar baby" - empresas avaliadas em mais de umO feito acontece menos de duas semanas após ter entrado, por instantes, na lista das dez maiores empresas em bolsa no mundo, à boleia de melhores resultados do que o esperado no primeiro trimestre do ano.Desde o início do ano, a empresa valorizou mais de 30%, dando sinais de que a marca está a passar ao lado do abrandamento económico. E não é caso único, apesar de ser o mais flagrante. Também a Hèrmes superou no início deste mês a fasquia dos 200 mil milhões em bolsa, reforçando a ideia de que a reabertura na China está a alimentar o crescimento desta indústria.A LVMH está na mesma lista do que gigantes como a Apple ou a Microsoft, que lideram a lista de empresas mais valiosas no mundo. E à medida que a valorização da empresa cresce, também a foturna de Bernard Arnault engorda. O líder da marca francesa tem uma fortuna avaliada em 212 mil milhões de dólares, sendo o homem mais rico do mundo, segundo o índice da Bloomberg. Desde o início do ano, viu a conta aumentar em