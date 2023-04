Dona da Louis Vuitton estreia-se no Top 10 das maiores empresas

Uma capitalização bolsista de 443,7 mil milhões de euros [486 mil milhões de dólares] valeu à LVMH o título de uma das dez empresas mais valiosas em bolsa.



A empresa liderada por Bernard Arnault integrou a lista por breves momentos após uma subida de mais de 5% durante a negociação, à boleia de melhores resultados do que o esperado, ultrapassando empresas como a farmacêutica Johnson&Johnson, a Visa e a ExxonMobil.



Entretanto, numa altura em que a negociação ainda decorre nos Estados Unidos, desceu para a posição de 12ª empresa mais valiosa em bolsa, com a lista a ser liderada pelas gigantes tecnológicas Apple e Microsoft e o pódio a ser fechado pela petrolífera Saudi Aramco. Ainda assim, a marca francesa de produtos de luxo é a empresa europeia mais valiosa, estando cada vez mais próxima dos 500 mil milhões. A consegui-lo, será a primeira na região a atingir esta meta.



Desde o início do ano, o grupo já valorizou 30%, tendo esta escalada em bolsa dado a Arnault 12,5 mil milhões de euros num só dia, elevando a fortuna daquele que é o homem mais rico do mundo para os 238,7 mil milhões de euros.



O setor do luxo tem registado bons ventos no início deste ano. Na passada semana a francesa Hermès superou a meta dos 200 mil milhões em bolsa, tornando-se a oitava empresa mais valiosa do Stoxx 600.



"O setor dos bens de luxo está a experienciar um forte crescimento (...) sempre investimos em tecnologia e luxo, mas a vantagem do [setor] do luxo é que, apesar de existirem riscos, as disrupções e obsolescência são menores", afirma Gilles Guibout, da AXA Investment Managers, em declarações à Bloomberg.





