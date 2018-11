Maior loja Ikea do mundo vai abrir nas Filipinas

A Ikea tem vindo a apostar na Ásia. Depois da Índia, a marca muda-se também para as Filipinas com o maior espaço comercial que já inaugurou, aproveitando o impulso que o consumo privado tem dado à economia local.

A maior loja Ikea do mundo vai abrir em 2020 na cidade de Manila, nas Filipinas, marcando desta forma a aposta na Ásia. O anúncio foi feito pelo director da Ikea para o sudeste asiático, Christian Rojkjaer, no almoço que marcava o lançamento do site da marca nas Filipinas.



O espaço vai estender-se por 65.000 metros quadrados - o equivalente a mais de 150 campos de basquetebol, ligado ao centro comercial SM Prime Holdings. A gigante compara com a típica lógica Ikea, que tem por norma cerca de 35.000 metros quadrados.



O investimento inicial na loja vai ser de 7 mil milhões de pesos – o equivalente a 116,5 milhões de euros – que vão ser usados para a construção, para comprar o stock e para fazer as contratações necessárias. A priori, serão contratados 5.000 trabalhadores.



Pelos dois andares vão espalhar-se 9.000 produtos, mas vai ainda sobrar espaço para a construção de um armazém, instalações de e-commerce e um centro de atendimento telefónico, disponível para cerca de 5 milhões de famílias.



Neste território, com uma população de mais de 105 milhões – dominadas por pessoas na idade activa – a classe média tem mostrado um crescimento que leva a prever um consumo superior ao verificado em Itália em 2030. A economia do país tem disparado 6% nos últimos 13 trimestres consecutivos, apoiada no consumo privado.



A inauguração na Ásia segue-se às 25 lojas lançadas na Índia no passado mês de Agosto. Também no continente asiático, já está planeado o primeiro espaço no centro de uma cidade, a abrir em Tóquio, até 2020.