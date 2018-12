Ikea anuncia investimento de 1.028 milhões em centro na China

A Ikea vai investir mais de mil milhões de euros num centro misto – comercial e com espaço de escritórios - em Xangai, anunciou esta quinta-feira a empresa sueca. Este é o maior investimento de sempre da empresa de mobiliário e decoração.

O projecto contará uma área total de 430 mil metros quadrados e o investimento previsto supera os oito mil milhões de yuan (1.028 milhões de euros ao câmbio actual). O centro, que vai operar sob a marca Livat, criada pela Ikea para os centros comerciais no mercado chinês, terá 120 mil metros quadrados de espaço para o retalho e 60 mil metros quadrados de espaço para escritórios que serão equipados com mobiliário da Ikea.

O novo centro deverá contar com cerca de três mil empregados chineses e as operações deverão iniciar-se no final de 2022.

A Ikea lançou a marca Livat na China em 2009, contando com três projectos já construídos no país: em Wuxi, Pequim e Wuhan. Estes três projectos correspondem a um investimento superior a 10 mil milhões de yuan (1.285 milhões de euros) e a área para arrendamento comercial ascende a 530 mil metros quadrados.

Para além do novo projecto em Xangai, a Ikea pretende construir dois novos centros da Livat em Changsha e Shian, com aberturas previstas para 2020 e 2022, respectivamente.