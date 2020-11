McDonald's aposta no digital e em novos produtos vegan

A McDonald's revelou esta segunda-feira, 9 de novembro, que vai testar um programa de fidelidade para clientes e lançar um novo hambúrguer vegan já no próximo ano.





Apesar de as vendas terem caído 2,2% no terceiro trimestre do ano, a maior cadeia de hambúrgueres do mundo superou as estimativas de receita e lucro, devido ao aumento do número de entregas ao domicílio nos Estados Unidos.





O investimento da empresa em marketing, nomeadamente o acordo publicitário feito com o rapper Travis Scott, ajudou à recuperação e levou a um aumento das vendas, numa altura em que a restauração passa por uma crise sem precedentes.





A McDonald's planeia no próximo ano apostar no marketing e inclusive em novas embalagens que transmitam uma "sensação moderna e refrescante para unificar a marca", garantiu num comunicado citado pela Reuters.





A marca pretende então concentrar-se em produtos essenciais e em programas de fidelização a nível global. A "MyMcDonald's" permitirá a realização de ofertas personalizadas aos membros inscritos, sendo que entrará em vigor nas próximas semanas em Phoenix e espera expandir-se já no próximo ano.





Além destas novidades vai também ser lançado o serviço "McPlant", somente com produtos vegan, no Canadá. Esta linha de produtos inclui o hambúrguer vegetal, que ainda não se sabe se será feito de ervilhas ou soja, mas que será "feito exclusivamente para a McDonald's e pela McDonald's", disse o presidente internacional da marca, Ian Borden, à Bloomberg.





A McDonald's não especificou os mercados onde planeia vender os produtos McPlant nem referiu quanto tempo demorarão a chegar ao mercado. O CEO, Chris Kempczinski, disse à Bloomberg que "o ritmo será ditado, como sempre, pela vontade do cliente".





O McPlant surge num período em que os consumidores estão a adotar novos hábitos alimentares e a encontrar substitutos para a carne. Esta tendência parece ter persistido no meio da pandemia de covid-19, que alterou radicalmente o cenário do consumidor num curto período de tempo.





Estas novidades visam aumentar a receita total da McDonald's, que caiu cerca de 2,2% para os 5,42 mil milhões de dólares no terceiro trimestre de 2020, recuperando ainda assim mais de 30% face ao trimestre anterior.