McDonald’s do Japão vai racionar batatas fritas devido a atrasos nas importações

A partir deste domingo, o McDonald’s do Japão volta a racionar as batatas fritas, retirando do menu as porções de maiores dimensões. Assim, durante um mês, os japoneses vão poder apenas comprar os pacotes mais pequenos de batatas fritas na cadeia de restaurantes.Em causa estão os atrasos nas importações, já que as remessas de batatas fritas a partir do Canadá estão a registar atrasos significativos devido à neve e às más condições temporais, que estão a dificultar o transporte marítimo. A McDonald’s do Japão importa em grande escala batatas a partir da América do Norte, mais especificamente do porto de Vancouver.Esta é a segunda vez num curto espaço de tempo em que a McDonald’s do Japão se vê obrigada a racionar a venda de batatas fritas. Entre 24 e 30 de dezembro a filial nipónica da McDonald’s já tinha limitado as vendas de batatas fritas, alertando para atrasos no transporte aéreo. A venda das porções maiores só foi reposta a 31 de dezembro."Suspendemos temporariamente as vendas dos tamanhos M e L a partir de 9 de janeiro de 2022, durante aproximadamente um mês só venderemos o tamanho S", indicou a empresa.Devido a estes constrangimentos, a empresa vai disponibilizar um desconto de 50 ienes (cerca de 38 cêntimos) nos menus onde habitualmente figuram as batatas de tamanho médio.