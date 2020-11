Minipreço reforça vendas online em parceria com a 360hyper.pt

Os supermercados Minipreço passaram a disponibilizar entregas ao domicílio através da plataforma digiral 360hyper.pt. A nova parceria anunciada esta sexta-feira pelo grupo Dia, que detém o Minipreço, abrange os clientes na Grande Lisboa e Grande Porto.





O novo supermercado totalmente digital, 360hyper.pt, abriu um novo canal de entregas domiciliárias para os clientes das lojas Minipreço. Desta forma, a cadeia de supermercados do grupo Dia reforça o serviço de entregas domiciliárias que já disponibilizava no seu site.





Com o crescimento das compras online e numa altura em que o confinamento continua a ser uma realidade para grande parte das famílias portuguesas, esta parceria "vem reforçar o posicionamento do Minipreço neste segmento, dando aos seus clientes mais uma opção de compra sem saírem de casa, numa plataforma simples e conveniente", justifica a marca num comunicado.





Para Miguel Guinea, presidente executivo da Dia Portugal, "esta parceria vem reforçar o nosso compromisso de proximidade com as famílias portuguesas, dotando-as de mais uma plataforma de entregas domiciliárias simples e de fácil utilização". "Continuamos atentos e ativos e iremos procurar reforçar a nossa capacidade de servir as famílias que diariamente contam com a nossa oferta, num período onde a deslocação às nossas lojas continua a ser limitada. Queremos continuar a dar respostas aos nossos clientes para que possam contar sempre connosco", conclui Guinea.





Por outro lado, para o CEO da 360hyper.pt, Nuno Serradas Duarte, "é com enorme entusiasmo que reforçamos o nosso marketplace com mais uma forte marca como é o Minipreço, em especial nos dias difíceis que vivemos".





As marcas prepararam uma campanha inicial que oferece aos consumidores 5 euros de desconto até domingo, dia 8 de novembro.