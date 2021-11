Portuguesa 360hyper angaria 750 mil euros para expandir entregas de supermercados

Nascido em plena pandemia, o marketplace 360hyper anuncia que recebeu um investimento de 750 mil euros numa ronda seed. Esta ronda, que permitirá à empresa consolidar a atividade em Portugal, foi liderada pela Indico Capital Partners e pela Lince Capital.

A empresa surgiu em abril de 2020, criando um marketplace de supermercados, que permite fazer compras online de cadeias como a Makro, Recheio, Minipreço ou Amanhecer e recebê-las em casa até quatro horas.

Em comunicado, a empresa portuguesa acrescenta que quer expandir as entregas dos principais supermercados em todo o país, com a ambição de chegar "às 175 lojas nos próximos meses", sendo que atualmente tem 47 lojas disponíveis.



A empresa quer ainda "triplicar a equipa até ao final do próximo ano". Atualmente com dez trabalhadores, a empresa quer chegar às 30 pessoas até ao fim de 2022, com contratações para as áreas de tecnologias de informação, produto, vendas ou marketing.

A empresa refere que, com a experiência trazida por estes dois investidores, "o know-how e rede de contactos destes parceiros irão reforçar e preparar a 360hyper para um mercado altamente competitivo. Com o fecho desta ronda, estamos confiantes de que seremos capazes de atingir o próximo nível", sublinha Nuno Serradas Duarte, CEO da 360hyper, em comunicado.

"Há um fenómeno sem precedentes a acontecer em todo o mundo. A crise provocada pela pandemia da covid-19 alterou drasticamente o comportamento associado ao consumo por parte de pessoas e empresas. A procura de compras online cresceu e está aqui para ficar. A posição da 360hyper é única no mercado, trabalhando em parceria - e não contra - todas as grandes marcas de retalho alimentar do país", acredita Stephan Morais, Managing Partner da Indico.

Por seu turno, Vasco Pereira Coutinho, da Lince Capital, afirma que "a 360hyper está muito bem posicionada para penetrar neste mercado em rápido crescimento através do seu posicionamento estratégico, lado a lado com os retalhistas."

O marketplace da 360hyper conta com mais de 47 lojas, com entregas disponíveis em nove localizações: Grande Lisboa, Grande Porto, Coimbra, Leiria, Faro, Albufeira, Aveiro, Viseu e Santa Maria da Feira. A empresa totaliza cerca de 1,65 milhões de euros em receitas.