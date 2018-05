Nestlé paga 7,15 mil milhões de dólares para vender cápsulas com a marca Starbucks

A Nestlé vai pagar 7,15 mil milhões de dólares (5.975 milhões de euros ao câmbio actual) pelos direitos de vender os produtos de café da Starbucks, anunciaram as empresas esta segunda-feira.





A Nestlé espera que a operação se reflicta positivamente no lucro por acção e nos objectivos de crescimento orgânico em 2019.



A Starbucks indicou que irá utilizar o encaixe financeiro para acelerar o seu programa de recompra de acções.



A aliança com a Starbucks permite à Nestlé competir com a JAB Holding, da família Reimann, no mercado dos EUA. A JAB Holding investiu mais de 30 mil milhões de dólares (25.075 milhões de euros) na construção de um império no café, tendo comprado activos como a Keurig Green Mountain e a Peet’s.



A Nestlé assegura ainda os direitos de vender produtos de café embalados de marcas como a Best Coffee, Starbucks VIA e Torrefazione Italia. Também incluída está a marca de chá Teavana.



"Com a Starbucks, Nescafé e Nespresso, juntamos três marcas icónicas no mundo do café", referiu o CEO da Nestlé, Mark Schneider, no comunicado.



A operação implica ainda que cerca de 500 trabalhadores da Starbucks passarão para a Nestlé.



O negócio está pendente da autorização das autoridades da concorrência e deverá estar concluído até ao final deste ano.

A Nestlé irá comercializar, a partir do próximo ano, produtos com a marca Starbucks nas linhas de cápsulas Nespresso e Dolce Gusto.Esta é a primeira vez que a multinacional suíça se alia a um dos seus grandes rivais no negócio do café.