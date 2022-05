Nos e cibersegurança ajudam Sonaecom a quase duplicar lucros para 20 milhões de euros

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Sonaecom lucrou 20,9 milhões de euros durante o primeiro trimestre deste ano, quase duplicando o valor homólogo de 10,6 milhões de euros (+97,1%), segundo o comunicado enviado pela retalhista à Comissão do Mercado dos Valores Mobiliários (CMVM).

Já o EBITDA (lucros antes de impostos, juros, amortizações e depreciações) cresceu 76,6%, quando comparado com o ano anterior, para 10,8 milhões de euros, "justificado pela mais-valia gerada na venda de um ativo da área de tecnologia e pela melhoria do contributo da Zopt", empresa através da qual a Sonaecom detém uma participação de cerca de 52% no capital da Nos.





Recorde-se que os lucros da Nos aumentaram 34,6% no primeiro trimestre para 41,1 milhões de euros.

Por sua vez, o volume de negócios subiu 6,2% para 17,8 milhões de euros, especialmente impulsionado pelas empresas de cibersegurança.

Paralelamente, do lado da despesa, os custos operacionais cresceram 7,9%, também em termos homólogos, para 19,6 milhões de euros.