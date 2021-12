Nova onda de fusões e aquisições no retalho europeu pode pôr Jerónimo Martins na mira

No índice BE500 Food Retail da Bloomberg, que reúne os gigantes do setor do retalho, a dona do Pingo Doce ocupa a segunda posição, com um retorno sobre as ações de 45,3%, o que poderá torná-la atrativa para operações de M&A.

Nova onda de fusões e aquisições no retalho europeu pode pôr Jerónimo Martins na mira









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Nova onda de fusões e aquisições no retalho europeu pode pôr Jerónimo Martins na mira O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar