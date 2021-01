Novo embate apanha comércio mais fragilizado

Entraram no novo ano focados na retoma, mas o agravamento da pandemia trocou-lhes as voltas. Entre as associações de comércio, retalho e restauração, já ninguém tem dúvidas sobre o regresso ao confinamento, ainda durante esta semana. “É inevitável”, assume Gonçalo Lobo Xavier, diretor-geral da Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED).





Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...